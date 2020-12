Chegada de Papai Noel abre Penedo Luz 2020

O Penedo Luz 2020, série de eventos que já faz parte do calendário cultural da cidade, foi aberto oficialmente nesta quinta-feira (17).

A abertura aconteceu na Praça 12 de abril, com a chegada de Papai Noel e a tradicional distribuição de brinquedos para as crianças penedenses que também puderam visitar o “bom velhinho” para tirar fotos.

Além disso foram distribuídas guloseimas diversas e realizadas brincadeiras, como pula-pula, cama elástica, entre outras, tudo totalmente gratuito e especialmente montado para o público infantil.

Programação

A programação continua nessa sexta-feira (18), com o Encontro de Musicas Natalinas que será realizado no Largo da Igreja de São Gonçalo.

O evento inclui apresentação de coros e quinteto de cordas, seguindo com apresentações musicais durante o fim de semana na Praça 12 de Abril.

O Penedo Luz 2020 terá atrações diárias até o final do mês, entre eles estão Claudio Sax, Junior Maia e Nubia, Kawê Sax, Francis Batista, David Alisson, Doctrin da Rainha; Luciano Teclado e Francis Batista.

As atrações prosseguem até o próximo dia 31, na Praça 12 de Abril, quando ocorrerá a virada do ano, com show pirotécnico e queima de fogos de artificio.

por Thiago Sobral – Decom PMP