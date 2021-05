Chelsea vence Real e é finalista da Champions

A Liga dos Campeões terá uma final inglesa na temporada 2020/21. Em mais uma atuação segura na temporada, o Chelsea controlou o Real Madrid e venceu por 2 a 0, nesta quarta-feira, no Stamford Bridge, em Londres, garantindo vaga na decisão do torneio. Werner abriu o placar aos 27 do primeiro tempo, e Mount marcou o segundo aos 39 da etapa final, no jogo de volta da semifinal.

A vitória garantiu o Chelsea, sem grandes sustos, em sua terceira final de Champions na história, nove anos depois da última, quando conquistou seu único título diante do Bayern de Munique, em 2012. Os londrinos enfrentarão o Manchester City, que se classificou na última terça, ao eliminar o PSG. A decisão inglesa – a terceira da história – será realizada no dia 29 de maio, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia.

Fonte: GE