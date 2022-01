Chesf alerta municípios alagoanos sobre cheia no Rio São Francisco

A Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) alertou 33 prefeituras de municípios ribeirinhos, em quatro estados do nordeste, sobre a cheia no Rio São Francisco. Na Bahia, a situação pode causar alagamentos nas cidades de Juazeiro, Paulo Afonso e Curaçá.

O alerta da Chesf foi enviado também para cidades em Pernambuco, Alagoas e Sergipe. O aumento do nível do rio começou no dia 12 de janeiro. Por causa da cheia, a liberação da água na barragem de Sobradinho deve ser ampliada para 4.000 m³ até a próxima segunda-feira (24). Essa é a maior vazão hídrica dos últimos 12 anos e regiões do Submédio e Baixo São Francisco podem ficar alagadas, segundo informou a Chesf.

Ainda segundo a empresa, as águas estão sendo liberadas para aguardar o grande volume de chuvas que estão caindo no Alto São Francisco durante o mês de janeiro.

“A previsão é que Sobradinho, nosso maior reservatório, alcance 75% de armazenamento no fim de janeiro”, informou o diretor de Operação da Chesf, João Henrique Franklin.

Confira as cidades ribeirinhas já contatadas pela Chesf:

Submédio São Francisco

Juazeiro – BA

Curaçá – BA

Paulo Afonso – BA

Petrolina – PE

Belém do São Francisco – PE

Cabrobó – PE

Floresta – PE

Lagoa Grande – PE

Santa Maria da Boa Vista – PE

Baixo São Francisco:

Penedo-AL

Pão de Açúcar-AL

Belo Monte – AL

Olho D’Água do Casado-AL

Porto Real do Colégio-AL

Piaçabuçu-AL

Piranhas-AL

São Brás-AL

Igreja Nova – AL

Traipu – AL

Propriá – SE

Amparo do São Francisco – SE

Brejo Grande – SE

Canhoba – SE

Canindé do São Francisco – SE

Gararu – SE

Ilha das Flores – SE

Monte Alegre de Sergipe – SE

Nossa Senhora de Lourdes – SE

Nossa Senhora da Glória – SE

Neópolis – SE

Poço Redondo – SE

Porto da Folha – SE

Telha – SE

Fonte: G1/BA