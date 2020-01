Chesf aumenta vazão do Rio São Francisco para festejos do Bom Jesus

A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) vai aumentar a vazão das águas do Rio São Francisco, no trecho que compreende a região do Baixo São Francisco, a partir das comportas da Usina Hidrelétrica de Xingó, para colaborar com a procissão náutica do Bom Jesus dos Navegantes, que acontece em Penedo, no dia 12 de janeiro.

De acordo com o documento, após autorização da Agência Nacional de Águas (ANA) a vazão na região vai passar de 550m³/s para 1000m³s.

A medida ocorre após uma solicitação da Prefeitura de Penedo que alegou que a baixa vazão comprometeria os festejos náuticos da tradicional festa religiosa da região do Baixo São Francisco alagoano.

Fonte: G1/AL