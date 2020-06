China registra maior número de novos casos desde abril

A China registrou 57 novos casos do coronavírus Sars-CoV-2 nas últimas 24 horas, o maior número diário desde abril, provocando preocupação de uma segunda onda da covid-19 no país, revelaram as autoridades neste domingo (14).

De acordo com a Comissão Nacional de Saúde, do número total, 36 contágios foram relatados em Pequim e dizem respeito às pessoas que tiveram contato direto com o mercado de carnes, frutas e vegetais em Xinfadi, no sul da capital.

Ontem, o maior mercado atacadista de alimentos na capital chinesa foi fechado pelas autoridades sanitárias para ser desinfetado.

Já outros dois casos foram registrados na província de Liaoning, no nordeste do país. De acordo com relatos, as pessoas infectadas tiveram contato com os pacientes de Pequim. O número restante é de pessoas infectadas que retornaram de outros países.

As novas contaminações provocaram o isolamento de 11 bairros próximos ao estabelecimento, além do fechamento de escolas e jardins de infância. Atividades esportivas, aglomerações e deslocamentos entre províncias também foram proibidos.

