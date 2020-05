Chitãozinho e Xororó lançam música inédita

“E nós nascemos só pra cantar”, a música sucesso de 1989, passa o verdadeiro propósito da dupla referência no sertanejo: cantar e levar emoção por onde passam.Prestes a completar 50 anos de carreira, Chitãozinho e Xororó não param de surpreender e prepararam um lançamento exclusivo da música inédita, Nosso Terceiro Cachorro, que será apresentada pela primeira vez ao vivo em live solidária realizada pela dupla na próxima sexta-feira (22), em seu canal do YouTube.

O objetivo principal da apresentação, além de manter a proximidade com seu fiel público e o lançamento da nova faixa, é arrecadar fundos a instituições sociais de todo país.”Estamos com saudade dos shows e do nosso público, mas como esse momento é a hora de nos cuidarmos, decidimos fazer essa live para lançar nossa nova música junto com vocês, assim conseguimos ficar mais perto e criar um momento especial para este lançamento”, contou a dupla.No repertório estão confirmados os clássicos e grandes sucessos pedidos pelos fãs, mas a cereja do bolo fica por conta da nova canção: Nosso terceiro cachorro, composta por Xororó, Hudson Cadorini, Cristian Luz, Alex Torricelli e Vitor Cadorini, fala do amor que transcende o tempo.

“Essa música é parte de um EP que vai se chamar “Tempo de Romance”, lançaremos outras no decorrer do ano, teremos muitas surpresas e novidades em breve”, completou Xororó.O show é uma realização do Circuito Brahma Live e será transmitido gratuitamente no canal do YouTube dos artistas a partir das 20h (https://www.youtube.com/user/chxoficial). As doações podem ser feitas pelo aplicativo Mercado Pago Br e serão destinadas às entidades: Amigos do Bem, Hospital de Amor e Ahpas.

Fonte: O Fuxico