Christiane Pelajo abandona estúdio e reclama da GloboNews

O nome de Christiane Pelajo, responsável por comandar a apresentação do “Edição das 16h”, da GloboNews, se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter Brasil nesta quarta-feira (23).

Imagens da jornalista reclamando do áudio no estúdio do telejornal vieram à tona e geraram uma grande repercussão nas redes sociais. O episódio ocorreu no dia 6 de abril de 2020 e mostra a experiente jornalista irritada com a equipe devido a um problema técnico — o que causou seu abandono do estúdio.

No vídeo, é possível ver Christiane Pelajo estressada com os colegas, em decorrência da falta de retorno do som durante o programa. “Ai, gente do céu, é só aumentar o áudio! Dá pra fazer isso? Eu estou em voo cego. Eu vou sair do estúdio. Só volto para o estúdio se tiver áudio. Não tem a menor condição de trabalhar assim. Não tem áudio nenhum, estou em voo cego total. Ninguém fala nada comigo no ponto, não tem áudio nenhum. Não tem condição, gente. Pelo amor de Deus, cara!”, esbravejou em tom elevado.

christiane pelajo lenda que não deita para a precarização do trabalho!!!pic.twitter.com/xoBDw7VOT4 — baby 🍦🍧🍦🍧 (@viadobaby) June 23, 2021

“Está cada vez mais impossível trabalhar nesse lugar, sem brincadeira! Achei que ontem fosse o ápice, mas não. Vou continuar sem áudio, é isso mesmo? Alguém pode me dizer? Vou sair daqui. Eu só volto quando tiver áudio, tá? Pode botar calhau, o que for, não vou ficar aqui pagando mico, chega”, desabafou. “Não tem retorno de áudio. Alguém está tentando consertar isso?”, pergunta pela última vez, sem sucesso.

Naquele dia, a jornalista Leila Sterenberg assumiu a apresentação até às 17h, quando a colega retornou ao estúdio.

Em nota enviada à imprensa, a Globo afirmou que o episódio foi superado. Leia abaixo:

“Falhas técnicas na Globo são raras, mas acontecem. Algumas mais graves, raríssimas. Estas expõem e constrangem os talentos de vídeo, sobretudo os que estão ao vivo. Foi o que aconteceu então. Apesar do constrangimento, Christiane Pelajo se desculpou à época com os colegas pelo excesso de sua reação. E o episódio foi superado.”

Repercussão

No Twitter, os internautas comentaram a situação. Em um post, o deputado Eduardo Bolsonaro escreveu: “Cada dia há mais provas de que o clima está horrível na Globo Lixo. O desespero é grande, a blogueira Christiane Pelajo confessa: ‘não tem condição, está cada vez mais impossível trabalhar nesse lugar'”.

por Caroline Ferreira/Terra