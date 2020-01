Chuva causa estragos na capital e no interior de Alagoas

A chuva intensa causou estragos na quarta-feira (22) e nesta quinta (23) em Maceió e no interior de Alagoas. Uma mulher morreu depois de pisar em um fio de eletricidade solto que estava coberto pela água da chuva, raio atingiu bois e a cobertura de um posto de combustíveis desabou.

O Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites (Lapis) da Universidade Federal de Alagoas (Ufal) informou que o tempo deve permanecer com nebulosidade variável com possibilidade de chuvas passageiras na faixa litorânea e pontuais nas regiões do Sertão e alto Sertão.

A mulher que morreu devido à descarga elétrica foi identificada como Ivone Lira da Silva, 46 anos. Ela estava indo à igreja quando pisou no fio solto em Arapiraca, no Agreste alagoano.

A Equatorial Alagoas informou que as fortes chuvas soltaram o fio, mas que já realizou os reparos necessários na região. Ainda em Arapiraca, um poste ficou pendurado pelos fios na rodovia AL-220. A distribuidora disse que o poste já foi trocado.

O raio que atingiu os três bois em Santana do Mundaú matou os animais na hora. E em Maceió, a cobertura de um posto de combustíveis no bairro do Prado desabou, mas ninguém ficou ferido.

Fonte: G1/AL