Chuva provoca queda de árvores em Alagoas

As fortes chuvas que caem sobre Alagoas levou a queda de árvores entre a noite de sábado (13) e a manhã deste domingo (14). Até às 9h40, 12 chamados desta ocorrência foram registradas pelo Corpo de Bombeiros, a maioria delas em Maceió e sua região metropolitana. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida na cidade de Rio Largo.

Segundo os bombeiros, uma árvore caiu sobre cinco pessoas que estavam em um acampamento na Ponte do Humaitá, em Rio Largo. O local era de difícil acesso, foi preciso que os bombeiros seguissem até o local a pé para fazer o socorro das vítimas. Duas pessoas ficaram feridas.

Uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A outra foi encaminhada para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Tabuleiro do Martins, em Maceió.

Por causa da quedas das árvores, vários lugares ficaram sem energia em Maceió e na região metropolitana. Segundo a Equatorial, as árvores atingiram a rede da distribuidora. A empresa ampliou a quantidade de equipes para realizar os atendimentos.

Segundo a previsão da Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) para o domingo, todas as regiões do estado estão com o tempo nublado com chuvas contínuas.

Um alerta emitido no sábado pela Sala de Alerta da Semarh avisou que as chuvas que caíam em todo o estado de intensidade fraca a moderada poderiam gerar pontos de alagamentos na capital, no Litoral, com destaque para o sul da região, Baixo São Francisco e na Zona da Mata do Estado podendo se estender até a próxima segunda-feira (15).

Fonte: G1/AL