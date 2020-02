Chuvas adiam início da distribuição do material escolar pela Semed Penedo

O início da distribuição gratuita das fardas e dos kits para estudantes matriculados em escolas da rede pública municipal de Penedo foi adiado.

O motivo é o atraso na entrega do material adquirido pela Prefeitura de Penedo, provocado pelas chuvas que atingem fortemente estados da região Sudeste do Brasil.

Informada sobre a impossibilidade de entrega do material no prazo acertado previamente, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) transferiu o primeiro dia da distribuição de sexta-feira, 14 de fevereiro, para a próxima terça-feira, dia 18.

A Semed Penedo informa ainda a manutenção do mesmo local e horário para o começo da entrega das fardas e dos kits escolares, o Ginásio da Escola de Educação Básica Barão do Penedo, a partir das 14 horas.

O restante do calendário permanece inalterado, conforme cronograma abaixo:

17 de fevereiro – Escolas João XXIII e Paulo VI, a partir das 8 horas, nas respectivas unidades de ensino

17 de fevereiro – Escolas Professor Irênio Araújo e Cônego Teotônio Ribeiro, a partir das 14 horas, nas respectivas unidades de ensino

18 de fevereiro – Escolas Manoel Soares de Melo e José da Costa Mangabeira, a partir das 8 horas, no Ginásio da Escola Manoel Soares de Melo

18 de fevereiro – Escolas Maria da Glória Pimenteira e Antônio Cândido Toledo, a partir das 14 horas, nas respectivas unidades de ensino

19 de fevereiro – Escolas Hanna Bertholet, Santa Cândida e São João Batista, a partir das 8 horas, nas respectivas unidades de ensino

20 de fevereiro – Escolas Izabel Cristina Toledo e Santo Antônio, a partir das 8 horas, nas respectivas unidades de ensino

Já os pais ou responsáveis dos estudantes matriculados nas Escolas Santa Luzia, Josef Bergmann, Helena de Oliveira Carvalho, Irmã Jolenta, Dom Constantino Lüers, Rotary e Douglas Apratto Tenório têm 3 dias (17,18 e 19 de fevereiro) para pegar o fardamento e o material escolar no Ginásio da Escola Santa Luzia (antiga Escola do Senai, próximo do trevo da Toca do Índios, Avenida Wanderley).

