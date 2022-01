Chuvas em SP deixam 18 mortos e dezenas de desabrigados

As pesadas chuvas que caíram em São Paulo desde a última sexta-feira deixaram até agora 18 mortos, incluindo sete crianças, de acordo com informações da Defesa Civil do Estado, depois que as tempestades causaram deslizamentos de terra e enchentes.

Outras nove pessoas ficaram feridas e cinco estão desaparecidas, além de 500 famílias desabrigadas.

O governador de São Paulo, João Doria, sobrevoou as áreas afetadas na tarde deste domingo e afirmou que o governo do estado irá liberar 15 milhões de reais para as cidades afetadas.

Na região metropolitana da capital, as cidades de Aruja, Francisco Morato, Embu das Artes e Franco da Rocha foram as mais afetadas pelas chuvas, que também atingiram pesadamente as cidades de Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Jau, Capivari, Montemor and Rafard, no interior do Estado.

Desde dezembro, as chuvas no Brasil já causaram alagamentos, deslizamentos e mortes no Nordeste e no Sudeste do país, especialmente na Bahia e em Minas Gerais, interrompendo estradas e deixando milhares de desabrigados.

As chuvas acima do esperado ameaçam atrasar as colheitas na região centro-oeste e causaram a suspensão das operações de mineração em Minas Gerais.

