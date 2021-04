Ciclista morre atropelada por carreta na BR-101 em Junqueiro

Uma ciclista, identificada como Rayane Alves da Silva, de apenas 18 anos, morreu vítima de atropelamento, na noite dessa terça-feira (20), na Rodovia BR-101, na cidade de Junqueiro, Agreste de Alagoas.

Segundo informações do avô de Rayane, ela estava morando em São Paulo e veio para Alagoas, residir em Junqueiro.

A jovem foi atropelada no KM 189, no Povoado Retiro, zona rural da cidade. Ela foi atingida por uma carreta, que fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

Rayane morreu no local, sem tempo de receber socorro médico. O corpo dela foi recolhido para perícia no Instituto Médico Legal (IML) de Arapiraca.

Fonte: Gazetaweb com Já é Notícia