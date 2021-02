Ciclista morre atropelado na AL-101 Sul

Um ciclista morreu atropelado na manhã deste sábado (27), na AL-101 Sul, após a ponte Divaldo Suruagy, em Marechal Deodoro. Alecsandro Marcos do Nascimento seguia pela rodovia quando um veículo atingiu a bicicleta por trás. A condutora, que é médica, chegou a prestar os primeiros socorros à vítima, que não resistiu e morreu no local.

Segundo relato do Batalhão de Polícia Rodoviário (BPRv), os dois veículos seguiam no mesmo sentido, quando o ciclista tentou cruzar a rodovia e foi atingido pelo carro. A motorista fez o teste do bafômetro e o resultado foi negativo.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local. Parte da pista precisou ser interditada durante a ocorrência, mas já foi liberada.

A motorista foi conduzida para a Central de Flagrantes, em Maceió para prestar esclarecimentos.

Fonte: G1/AL