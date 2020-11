Cinco pessoas ficam feridas em colisão em São José da Tapera

Uma colisão entre dois carros deixou cinco pessoas feridas na noite de domingo (9) na cidade de São José da Tapera, Sertão de Alagoas. Elas foram socorridos pelos Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Dois dos feridos ficaram presos às ferragens.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, um homem de cerca de 50 anos e uma mulher de aproximadamente 30 ficaram presos às ferragens. Eles foram retirados dos veículos por equipes do Corpo de Bombeiros e levados para o Hospital de Emergência do Agreste.

Os outros feridos foram três crianças que foram socorridas pelo Samu para o Hospital de São José da Tapera. Uma das crianças foi transferida para o Hospital de Emergência do Agreste.

Segundo a unidade, Maria Lucimeire P. Dos Santos, 30, teve fraturas na perna e machucou a cabeça, mas o estável de saúde no momento é estável. A filha dela, de 6 anos, sofreu fratura na face e passou por cirurgia. Seu estado de saúde é considerado estável.

O outro ferido no acidente foi Adilson Maximino, 47 anos. Ele teve fratura na mão e no fêmur e vai passar por cirurgia.

A reportagem tenta contato com o hospital de São José da Tapera, mas não conseguiu.

Não há informações sobre como o acidente aconteceu.

