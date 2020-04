Cinco pessoas são esfaqueadas em Campo Alegre

Cinco pessoas, sendo quatro da mesma família, foram esfaqueadas na noite da segunda-feira (30) no povoado Chã da Imbira, no município de Campo Alegre, Agreste de Alagoas. Não há informações oficiais sobre as circunstâncias do crime.

A assessoria do Hospital de Emergência do Agreste (HEA), em Arapiraca, informou que os cinco feridos deram entrada no hospital, todos com perfuração por arma branca.

O G1 tentou informações sobre a ocorrência com a 1º Companhia Independente (PM-AL) e com o 75º Distrito Policial de Campo Alegre, mas não conseguiu contato.

De acordo com o boletim médico divulgado na manhã desta terça (31) pelo HEA, o caso mais preocupante é o do filho mais velho da família, que passou por uma cirurgia no abdome.

