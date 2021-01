Cinco reeducandos tentam fugir da Casa de Custódia no réveillon

O ano de 2021 começou com uma tentativa de fuga de cinco detentos da Casa de Custódia de Maceió, localizada na Cidade Universitária, parte alta da capital. Os reeducandos conseguiram serrar as barras de uma das celas do complexo na madrugada desta sexta-feira (1º), mas tiveram a ação frustrada por policiais penais.

Com a tentativa de fuga, que ocorreu na cela 6, módulo 2 da Casa de Custódia, a direção da unidade acionou o Grupamento de Escolta e Remoção Tática (Gerit) para fazer a recaptura dos detentos. Quatro foram pegos ainda nas dependências da Casa, e um conseguiu chegar aos muros, mas teve a tentativa de fuga também impedida.

Segundo a Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social (Seris), uma revista foi feita em toda a unidade por uma equipe do Comando de Operações Penitenciárias (COP) para verificar a situação do local, mas ainda não foi divulgado o resultado da varredura. Uma equipe de engenharia também foi acionada para reparar as grades.

Os envolvidos na tentativa foram transferidos para a Penitenciária de Segurança Máxima do estado, localizada no quilômetro 1 da BR-104. Um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) também foi aberto para apurar as circunstâncias da ocorrência.

