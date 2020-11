Cine São Francisco será reinaugurado na abertura do Circuito Penedo de Cinema

Um marco histórico do cinema brasileiro e da cidade de Penedo abre suas portas ao público na próxima segunda-feira, 23 de novembro, data da reinauguração do Cine São Francisco.

Joia rara da arquitetura modernista e local dos inesquecíveis festivais nacionais de cinema, a exibição de filmes volta ao Cine SF com a 10ª edição do Circuito Penedo de Cinema.

A noite de abertura do circuito já consolidado no país põe fim a praticamente 30 anos sem um projetor iluminando a tela e os olhares da plateia, na sala escura do Cine São Francisco.

Cinema mais moderno do NE

Inaugurado em 1959, o cineteatro era o maior e mais moderno do Nordeste brasileiro à época, equipado com condicionadores de ar e capacidade de público para cerca de mil pessoas. O investimento feito pelo Comendador José da Silva Peixoto trouxe para o Centro Histórico de Penedo, junto com o Hotel São Francisco, lazer e hospedagem de alto padrão.

Hotel e espaço cultural integrados tiveram seu auge entre 1977 e 1982, período de realização do Festival Nacional de Cinema, evento abandonado pelo poder público e que passou a ser realizado em Gramado-RS.

Crise das salas de cinema

Com o declínio das salas de cinema no Brasil e a concentração dos equipamentos em shopping centers, o Cine São Francisco também entrou em crise. Sem público, encerrou a exibição de filmes em 1993. Depois disso, apenas alguns poucos eventos (gincana estudantil e festival de tradições populares) foram realizados no local.

Por fim, o Cine SF foi alugado para a realização de cultos evangélicos, até cessar todo tipo de uso. Em período mais recente, quase foi adaptado para funcionar como estacionamento de veículos, ganhando vida nova graças ao Iphan Alagoas e a Prefeitura de Penedo.

Cinema e Centro de Convenções

Além de recuperar e modernizar os equipamentos do cineteatro, o majestoso espaço torna-se também o Centro de Convenções da cidade cuja gestão é referência positiva no PAC Cidades Históricas, programa desenvolvido pelo governo federal para restauração e preservação da memória nacional.

Circuito Penedo de Cinema

Praticamente pronto, o novo Cine São Francisco recomeça sua trajetória com a 10ª edição do Circuito Penedo de Cinema.

O projeto de incentivo à produção audiovisual realizado pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal), em parceria com o Governo de Alagoas e o Instituto de Estudos Culturais, Políticos e Sociais do Homem (IECPS), tem patrocínio do Sebrae, da Prefeitura de Penedo e do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco (CBHSF).

Por conta da pandemia do novo coronavírus, a edição 2020 do Circuito Penedo ocorrerá de forma híbrida.

“Nós teremos a exibição de filmes no Cine São Francisco de segunda até domingo, quando acontece o encerramento e a premiação. Algumas dessas sessões serão transmitidas pela Internet e todos os filmes das mostras competitivas estarão disponíveis no site do Circuito”, explica o professor e cineasta Sérgio Onofre, um dos responsáveis pelo trabalho que trouxe o cinema de volta para Penedo.

Público na sala será limitado

Ainda em função da Covid, a lotação do Cine SF será limitada para 240 pessoas, ainda sem as poltronas que estão em processo de licitação pelo governo estadual, parceiro da empreitada. Por isso, a disposição dos assentos provisórios obedecerá a regra de distanciamento mínimo entre as pessoas.

No acesso do público, a organização do evento fará aferição de temperatura corporal, disponibilizará álcool 70% e máscara descartável.

Filmes e música na 12 de Abril

Também por conta da pandemia, os filmes de indicação livre voltam a ser exibidos como nas primeiras edições do Circuito: em espaço aberto, na Praça 12 de Abril, situada no Paço Municipal, orla ribeirinha de Penedo.

As atrações musicais também foram afetadas pela Covid, limitadas a bandas com até três integrantes ou artista solo. As apresentações acontecem no final de semana, a partir da noite de sexta-feira, 27, no palco que será montado na Praça 12 de Abril.

Oficina no Tabuleiro dos Negros

Sérgio Onofre informa também que apenas uma oficina de produção cinematográfica será realizada de forma presencial nesta edição do Circuito Penedo, atendendo a comunidade remanescente quilombola Tabuleiro dos Negros.

As demais oficinas, mesas redondas, debates e conferências ocorrem de forma virtual (confira toda a programação clicando aqui).

As cerimônias de abertura e de encerramento também serão transmitidas pela web, estratégia que amplia o acesso ao festival. A exceção para internautas serão os longas metragens, devido a questões comerciais relacionadas com as empresas distribuidoras dos filmes.

E quais são as atrações da 10ª edição do Circuito?

Entre os artistas mais conhecido do público geral, Sérgio Onofre destaca a presença do ator Matheus Nachtergaele e das atrizes Jessica Ellen e Mariana Ruggiero.

Entre os que trabalham por trás das câmeras, Penedo recebe os premiados diretores pernambucanos Cláudio Assis (Amarelo Manga, Febre do Rato, Baixio das Bestas, Big Jato) e Lírio Ferreira (Baile Perfumado, Árido Movie, O Homem Que Engarrafava Nuvens).

O paraibano Marcus Vilar também participa do Circuito, trazendo em sua bagagem um documentário sobre o músico Jackson do Pandeiro.

O longa-metragem a ser exibido na estreia da 10ª edição do Circuito Penedo de Cinema é Acqua Movie, dirigido por Lírio Ferreira, com as atrizes Alessandra Negrini, Marcelia Cartaxo e Zezita Matos no elenco.

No encerramento, a telona do Cine SF ganha a projeção de Piedade, filme dirigido por Claudio Assis, com Fernanda Montenegro, Cauã Reymond, Matheus Nachtergaele e Irandhir Santos, ator que em 2017 esteve em Penedo, atendendo convite do circuito que chegou pra ficar.

por Fernando Vinícius – Decom PMP