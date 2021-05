Circuito Penedo de Cinema abre inscrição para curtas-metragens

As inscrições dos curtas-metragens para a 11ª edição do Circuito Penedo de Cinema começam no dia 21 de maio. A organização do evento lançou o edital para a mostra nesta segunda-feira (17).

O Circuito Penedo acontece de 22 a 28 de novembro. Os interessados devem fazer a inscrição pela internet até o dia 11 de julho.

Clique aqui para ter acesso ao edital e ao formulário de inscrição

As produções podem ser inscritas em uma das três mostras competitivas que compõem o Circuito:

14º Festival do Cinema Brasileiro de Penedo (exceto filmes publicitários e institucionais)

11º Festival de Cinema Universitário de Alagoas (produções feitas nas instituições de ensino superior e escolas técnicas de cinema)

8º Festival Velho Chico de Cinema Ambiental (temáticas direcionadas ao meio ambiente)

Os filmes devem ter até 25 minutos de duração, incluindo os créditos. O resultado da seleção deve ser divulgado no dia 30 de agosto.

A última edição, o evento recebeu mais de 800 filmes inscritos de todo o país.

Fonte: G1/AL