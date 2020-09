Circuito Penedo de Cinema divulga lista de 74 filmes selecionados

74 filmes foram selecionados para o Circuito Penedo de Cinema 2020, que recebeu mais de 800 inscrições nesta edição comemorativa de 10 anos. O evento acontece entre os dias 23 a 29 de novembro, na cidade de Penedo, em Alagoas. Os filmes serão exibidos em formato online. Clique aqui para ver a lista dos selecionados.

Os filmes serão exibidos gratuitamente na plataforma do Circuito Penedo de Cinema. Sessões abertas também vão ser oferecidas ao público.

Na programação, os 74 filmes serão distribuídos nas mostras Festival de Cinema Brasileiro, Festival de Cinema Universitário, Mostra Velho Chico de Cinema Ambiental e Mostra de Cinema Infantil.

De acordo com Ricardo Lessa, curador do festival, o circuito buscou contemplar a pluralidade, com destaques temáticos para o racismo e as questões LGBTQI+.

“O perfil do circuito é de amplificar as possibilidades sensíveis e políticas. Se foi uma seleção plural é porque, antes de tudo, os filmes possibilitaram uma comoção, uma partilha sensível ante os espectros do mundo que eles buscaram transmitir”, informou Lessa.

O evento é feito em parceria entre a Universidade Federal de Alagoas, a Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e o Instituto de Estudos Culturais, Políticos e Sociais do Homem Contemporâneo (IECPS), e tem o objetivo de movimentar a cenário audiovisual em Alagoas e no Brasil.

Fonte: G1/AL