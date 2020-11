Circuito Penedo de Cinema movimenta turismo na cidade

À beira do Rio São Francisco, a charmosa e histórica Penedo, distante 167 km da capital Maceió, recebe nesta semana a 10ª edição do Circuito Penedo de Cinema, que vai até o próximo dia 29 de novembro. Mesmo com uma expectativa de público reduzida, por conta da pandemia do novo coronavírus, o evento – que acontece de forma híbrida, presencialmente e on-line – impacta diretamente no turismo da cidade, principalmente na rede hoteleira.

Presidente da rede Caminhos do São Francisco e à frente do comitê de turismo de Penedo, a hoteleira Antônia Melo conta que alguns hotéis e pousadas estão com 100% de ocupação. “Nós estamos com uma movimentação grande, principalmente no centro histórico da cidade, onde acontece o Circuito, com alguns empreendimentos com ocupação máxima neste período. O festival é essencial para nossa cidade, ainda mais este ano, onde todo o turismo foi impactado pela pandemia. Com o evento, estamos vendo toda a cadeia ser movimentada, com restaurantes, bares, hotéis e receptivos registrando alta na procura e grande movimentação de turistas”, afirma.

Com convidados ilustres do cinema nacional, como o ator Matheus Nachtergaele, eternizado com o personagem “João Grilo”, do clássico Auto da Compadecida, o evento atrai público de todo o país. Para o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rafael Brito, o Circuito Penedo de Cinema ressalta o potencial da cidade para o turismo brasileiro.

“A cidade de Penedo é um dos mais belos cartões postais do nosso estado e, eventos como este, só evidenciam o seu potencial no mercado do turismo brasileiro. Quem visita a cidade pelo Circuito de Cinema, certamente retorna em outras viagens a lazer e a divulga em todo o país, gerando fluxo de turistas não só nesta ocasião, mas em todo o ano. A movimentação de turistas na cidade gera emprego, renda e oportunidade, não só aos penedenses, mas a todos que trabalham com o turismo na região”, pontua Rafael Brito.

Sobre o Circuito

O Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), é co-realizador do Circuito Penedo de Cinema que envolve quatro eventos: o 13º Festival do Cinema Brasileiro, o 10º Festival de Cinema Universitário de Alagoas, a 7ª Mostra Velho Chico de Cinema Ambiental e a Mostra de Cinema Infantil. Com uma vasta programação, neste ano, presencial e on-line, os eventos promovem exibição de filmes, bate papo com importantes nomes do cinema nacional, oficinas de produção cinematográfica, roteiros e apresentações culturais.

Para conferir a programação completa, acesse o site www.circuitopenedodecinema.com.br que traz também informações sobre bares, restaurantes e hotéis da cidade, além de sugestões de roteiro em Penedo. O youtube, instagram e facebook oficiais do evento são as plataformas para acompanhar o Circuito de forma on-line.

Fonte: Agência Alagoas