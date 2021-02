City vence o Tottenham e dispara na liderança do Inglês

Neste sábado, o Eithad Stadium viu o confronto entre Manchester City, de Pep Guardiola, e o Tottenham, de José Mourinho. O resultado foi uma grande vitória por 3 a 0 para o City, com dois gols de Gundogan e um de Rodri, mas o destaque foi a assistência do goleiro Ederson.

PENALIDADE

Em jogada do Manchester City dentro da área, um toque foi visto. Gundogan recebeu um chute de Højbjerg em sua perna de apoio, e o pênalti foi assinalado. Rodri partiu para a cobrança, e mesmo com um toque do goleiro Lloris, a bola entrou.

ATAQUE X DEFESA

O Manchester City teve o controle do poder ofensivo de toda a partida, e seguiu no ataque. O Tottenham, por sua vez, buscou mais a defesa, e teve apenas uma grande chance, antes mesmo da penalidade. Em cobrança de falta, Harry Kane acertou a trave, gerando perigo ao City.

AMPLIOU

Na segunda etapa, o City seguiu na busca pelo ataque, e em jogada trabalhada entre Sterling, Foden e Gundogan, a bola chegou para este último, eleito melhor jogador do Inglês no último mês. Com uma ótima infiltração, o alemão marcou o segundo de sua equipe.

ASSISTÊNCIA BRASILEIRA

A bola, no gol de Ederson, parecia segura e também apenas o início de uma jogada. A surpresa foi o lançamento do goleiro brasileiro para o ataque, chegando em Gundogan, que driblou o zagueiro Davinson Sánchez, deixando-o no chão, e marcou o terceiro do City.

SEQUÊNCIA

O Manchester City entra em campo nesta quarta-feira, às 17:15h (de Brasília), para enfrentar o Everton em partida adiada da 16ª rodada do Campeonato Inglês. O Tottenham, por sua vez, entra em campo às 14:55h (de Brasília) desta quinta-feira para enfrentar o Wolfsberger AC, na primeira fase mata-mata da Europa League.

