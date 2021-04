City vira no 2º tempo e vence o PSG na ida da semifinal

Apesar do bom primeiro tempo, o PSG não conseguiu segurar o ímpeto do Manchester City na etapa final e cedeu a virada por 2 a 1 no Parc des Princes. O resultado desta tarde de quarta-feira deixa o time de Pep Guardiola em situação confortável para a decisão na Inglaterra.

O Paris Saint Germain adotou a mesma estratégia usada nas quartas-de-final e conseguiu sair com a vantagem no primeiro tempo. O Manchester City teve a bola por mais tempo, mas a equipe de Mauricio Pochettino foi mais incisiva e conseguiu chutar mais vezes a gol.

Em uma dessas oportunidades, aos 14 minutos, o zagueiro brasileiro Marquinhos aproveitou escanteio cobrado por Di Maria, se adiantou e abriu o placar para os franceses, desviando a bola sem dar chances ao goleiro Ederson.

O Manchester City voltou diferente no segundo tempo, passou a jogar da maneira dominante que está acostumado e cresceu no jogo, sufocando o time francês. Aos 18 minutos, Keylor Navas falhou em bola levantada por De Bruyne na área dos donos da casa. Não houve desvio de cabeça e o goleiro do PSG aceitou a bola direta, cedendo o empate.

Mesmo assim, os visitantes não estavam satisfeitos e continuaram ameaçando. A virada veio em falta cobrada por Mahrez, aos 25 minutos de jogo. A barreira do PSG abriu, deixou a bola passar entre os jogadores e complicou a vida de Navas, que não conseguiu evitar a virada.

Desnorteado, o time da casa passou a jogar de forma muito mais agressiva e começou a acumular cartões amarelos. Em chegada extremamente perigosa em Gundogan, Gueye recebeu o cartão vermelho direto e tornou a situação dos franceses ainda mais difícil.

As duas equipes volta a se encontrar na próxima terça-feira, dessa vez no Etihad Stadium. A partida que decide o primeiro finalista da Liga dos Campeões ocorre às 16 horas (de Brasília).

Fonte: Terra