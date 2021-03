Clássico fica no zero e Coruripe vence o CEO

O clássico do interior entre ASA e CSE terminou empatado sem gols no Estádio municipal Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca. No sertão, o Coruripe conquistou a primeira vitória no Alagoano ao derrotar o CEO, por 2 a 1, no Estádio Edson Matias, em Olho D’Água das Flores.

Jordan e Gustavo, de pênalti marcaram os gols do Coruripe. Wesley fez o único gol do CEO no jogo. As duas partidas abriram a quarta rodada do Alagoano Smile 2021, na tarde desse sábado (13).

A rodada tem sequência neste domingo (14), com o confronto entre Desportivo Aliança x Jaciobá, às 16h, no Estádio da UFAL, em Maceió.

Fonte: FAF