Clubes aprovam contas da FAF por unanimidade

Por unanimidade, os clubes alagoanos aprovaram as contas referente ao exercício financeiro 2019 da Federação Alagoana de Futebol em Assembleia Geral Ordinária realizada excepcionalmente por videoconferência na tarde dessa quinta-feira (30). Os relatórios financeiros auditados de maneira independente foram apresentados na íntegra aos filiados.

O balanço ficará disponível para consulta no site oficial da FAF. Os representantes dos clubes elogiaram a gestão austera do presidente Felipe Feijó desde o início do primeiro mandato. De 2014 a 2019, a entidade passou por um longo período de recuperação fiscal saindo do déficit de cerca de R$ 1 milhão alcançando o superávit de R$ 62.513,00 no ano passado. Crescimento fruto de medidas administrativas modernas da atual gestão.

“A Federação passou por uma verdadeira reforma contábil. Modernizamos os processos administrativos cortando despesas desnecessárias e aplicamos os recursos de forma mais assertiva. Tivemos paciência nesse período para darmos um salto de qualidade em nossa gestão, transformando a FAF em referência administrativa entre as Federações Estaduais no Brasil”, disse Júnior Beltrão, diretor Administrativo da entidade.

Mesmo com o equilíbrio nos números, o presidente Felipe Feijó alertou para as dificuldades que serão enfrentadas nos próximos meses em virtude da paralisação do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). “Esse ano não será fácil. Teremos de cortar despesas e ser criativos em novas maneiras de viabilizar novas receitas. O desafio é enorme, mas tenho certeza que iremos superar esta fase”, emendou o presidente da FAF.

