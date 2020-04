Clubes chegam a acordo por mais 10 dias de férias aos jogadores

Os clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro decidiram prorrogar as férias dos jogadores por mais 10 dias. Decisão foi tomada após um encontro online com dirigentes dessas equipes e os atletas deverão ser comunicados nos próximos dias.

Os jogadores deveriam voltar das férias no próximo dia 21, mas, após comum acordo entre representantes dos clubes com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), eles só deverão retornar aos trabalhos no começo de maio. Ainda não se sabe se as competições voltarão a acontecer no próximo mês.

Além da prorrogação das férias, assuntos como a venda da transmissão das partidas das competições nacionais foram pauta. Nada foi comentado sobre a possível proposta da CBF em realizar os jogos apenas no estado de São Paulo, que teria como objetivo evitar o uso de aeroportos e minimizar os riscos de contágio por coronavírus (covid-19).

por Debora Rodrigues/Gazetaweb