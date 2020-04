Clubes da Série C pedem mesada à CBF no valor de R$ 250 mil

Os 20 clubes que irão disputar a Série C do Brasileiro assinaram um documento para pedir ajuda financeira da CBF. A mesada solicitada é de R$ 250 mil pelos próximos seis meses para amenizar os prejuízos por conta da paralisação do futebol em razão do novo coronavírus.

Os presidentes dos clubes realizaram uma reunião virtual nesta terça-feira para alinhar os detalhes. Em entrevista concedida na manhã desta quarta, o presidente do Criciúma Jaime Dal Farra falou das dificuldades das equipes em meio à quarentena e férias coletivas. Ele confirmou que o documento será protocolado ainda nesta quarta.

– A CBF tem um poderio grande de bastante valores aplicados. A ideia é que eles nos ajudem. A Série C é complicada financeiramente. Mas pedimos seis parcelas de 250 mil reais para cada clube, senão será difícil suportar. Encaminhamos o pedido dos 20 clubes. Isso será de vital importância para a saúde financeira das equipes. Realmente precisamos da ajuda da CBF – disse Jaime Dal Farra.

Na semana passada, os capitães dos 20 clubes também se uniram para reivindicar ajudar da CBF. Eles lançaram uma campanha nas redes sociais alertando sobre “a sobrevivência financeira das equipes durante a paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus”.

Uma reunião no dia 7 de abril com clubes e CBF pode definir as medidas que serão tomadas pela entidade.

Desde o dia 16 de março, os campeonatos organizados pela CBF foram paralisados. Depois, as federações estaduais também pararam os torneios seguindo recomendações das autoridades de saúde.

Sem bola rolando, os times começaram a se organizar para amenizar o rombo financeiro. No início da semana, dirigentes de várias equipes do país protocolaram pedido de pagamento mensal de R$ 75 mil, durante dois meses.

A Série C do Brasileiro tinha previsão de começar em maio com a participação de 20 equipes divididas em duas chaves. Em 2020, o torneio teve mudança no regulamento com a saída do mata-mata para entrada do quadrangular final.

Fonte: Globoesporte