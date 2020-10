CNN Brasil quer tirar Sandra Annenberg da Globo

Após a contratação de Márcio Gomes pela CNN Brasil, anunciada na última segunda-feira (19), a Globo pode ser pega de surpresa novamente com a saída de outro medalhão: Sandra Annenberg.

De acordo com a coluna do Fefito, do UOL, o plano seria oferecer um programa diário na parte da manhã e uma revista eletrônica nos finais de semana para a apresentadora do Globo Repórter.

A ideia da direção, inclusive, é que para este programa semanal, ela voltasse a fazer parceria com Evaristo Costa, o seu antigo colega de banca do Jornal Hoje. Conversas com o âncora, no entanto, não foram iniciadas neste sentido.

Caso tope o novo desafio, Evaristo teria que refazer um novo acordo com a emissora a cabo. Morador de Londres, o contrato do apresentador prevê apenas o seu vínculo para a CNN Series Originais.

Cabe ressaltar que desde a sua saída do JH, no ano passado, quando foi substituída por Maju Coutinho e transferida para o Globo Repórter, não são poucas as informações que Sandra estaria insatisfeita com a emissora dos Marinho.

Assim como Márcio, Sandra é funcionária antiga da emissora: está na casa desde 1991, e na sua caminhada pelo jornalista o maior destaque esteve para os 16 anos que esteve a frente do JH.

Fonte: RD1