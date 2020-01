CNN Brasil tira 20 nomes de Globo, SBT, Record e Band

Dez veículos de comunicação, entre emissoras de rádio e televisão, portais de notícias e jornais foram alvos da CNN Brasil nesse início de 2020 para a composição de sua equipe. O canal noticioso já detém, pelo menos, 20 profissionais prontos para estrear com a programação da emissora, em março.

Um levantamento exclusivo feito pelo RD1 mostra que Globo, SBT, Record, Band, GloboNews, Band News, Record News, TV Cultura, Terra Viva, CBN, UOL, Estadão e Rádio Globo foram alvos da artilharia do canal chefiado por Douglas Tavolaro, ex-Vice-Presidente de Jornalismo da Record, biógrafo de Edir Macedo e CEO e sócio da CNN Brasil.

Os nomes foram, pouco a pouco, surgindo em redes sociais, principalmente no LinkedIn, plataforma voltada para o mercado profissional nesta primeira semana de janeiro. Alguns dos nomes tinham experiência de quase uma década nas funções; outros atuarão nos bastidores do canal de notícia. Todos eles fizeram publicações demonstrando felicidade pela nova empreitada.

Entre os nomes estão Letícia Vidica, que por 9 anos foi produtora de reportagens no jornalismo da Globo em São Paulo e, recentemente, atuava no Jornal Nacional; ela será gerente de conteúdo na CNN Brasil. Também da Globo, Gabriela Delman atuou como editora de texto do Hora 1 e Jornal Hoje, e partiu para o novo projeto para ser editora executiva.

Pedro Costa despediu-se do Terra Viva, canal de agronegócio do Grupo Bandeirantes, nesta semana. Ele era editor, coordenador e repórter, e agora atuará como editor de conteúdo na CNN. “Deixo esta equipe (família) para realizar outro sonho desafiador. Levo no coração as risadas, ensinamentos e conselhos que todos de alguma forma compartilharam. Agradeço a Deus pela oportunidade, força, sabedoria e ajuda nesses anos”, escreveu no LinkedIn.

Da Record News, canal que quis ser o primeiro 24 horas de notícias na TV aberta – e que mudou bastante ao longo dos anos -, vem Mariana Vasques. Ela era coordenadora de edição de textos e, agora, atuará como editora no novo canal pago. “Um novo ciclo começa agora! Obrigada, Deus”, escreveu em uma foto onde segura uma caneca com o logotipo da CNN.

Ananda Vasconcelos é um dos nomes que já estava cotado para integrar a CNN Brasil. Desde o fim de 2019, rumores indicavam que a jornalista deixaria o SBT rumo à emissora fechada, mesmo em meio a boatos de uma ida para a Jovem Pan. Ela surgiu em fotos ao lado de Jeff Souza e Cassius Zeilmann, ambos contratados pela CNN e vindos do canal de Silvio Santos.

Todos os profissionais farão companhia para Evaristo Costa, Cris Dias, Mari Palma, Daniel Adjuto, Phelipe Siani, Reinaldo Gottino, William Waack e Monalisa Perrone, anunciados como medalhões da casa.

Confira a lista completa de profissionais que foram para a CNN Brasil:

Ananda Vasconcelos – Era repórter no SBT; será repórter e editora na CNN.

Pedro Costa – Era editor, coordenador e repórter do Terra Viva; será editor de conteúdo na CNN.

Pablo Augusto – Era coordenador de correspondentes na Band; será editor na CNN.

Tatiana Mocelin – Era editora-chefe no SBT; será editora-chefe na CNN.

Fabíola Glenia – Era editor Supervisor Executivo no G1; será editora-chefe na CNN.

Mariana Vasques – Era coordenadora de edição de textos na Record News; será Editora na CNN.

Gabriela Delman – Era editora do Hora 1 e Jornal Hoje, na Globo; será editora-executiva na CNN.

Marina Motomura – Era editora no UOL; será editora-chefe na CNN.

Letícia Vidica – Era produtora de reportagem na Globo, recentemente para o Jornal Nacional; será gerente de conteúdo na CNN.

Bárbara Cardozo – Era produtora de reportagem na GloboNews; será produtora de conteúdo na CNN.

Juliana Colombo – Era produtora de reportagem nas áreas de economia, finanças, tecnologia, cidades na Globo; será produtora de conteúdo na CNN.

Carla Bridi – Era repórter de política e internacional no Estadão; será repórter na CNN.

Talis Mauricio – Era repórter na Rádio Globo e tem passagens por SBT e Globo; será repórter na CNN.

André Catto – Era repórter na TV Cultura; será repórter na CNN.

Anne Barbosa – Era repórter na Globo; será repórter na CNN.

Robson Santos – Era editor-executivo na Band; será editor-chefe na CNN.

Daniel Motta – Era repórter na Record; será repórter na CNN.

Murilo Ferrari – Era repórter de política internacional no Estadão; será redator na CNN.

Leandro Bisa – Era chefe de redação na Record; será produtor de conteúdo na CNN.

Paula Martini – Era repórter na CBN; será repórter na CNN.

por João Amaro/RD1