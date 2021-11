Uma cobra foi capturada, na tarde desta terça-feira, 09, dentro de um estabelecimento comercial, localizado em um trecho da rodovia AL-220, na cidade de Arapiraca, agreste alagoano.

Informações do Corpo de Bombeiros dão conta que a AS-25, com três militares, foi liberada para a ocorrência por volta das 14h30 e conseguiu capturar a serpente com êxito.

A cobra tinha aproximadamente 80 cm de comprimento e foi liberada em uma região de mata por não apresentar ferimentos.

Fonte: AL24horas