Colégio Militar divulga vagas remanescentes para candidatos classificados

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) divulgou no seu site a lista dos candidatos da segunda chamada para vagas remanescentes do Colégio Tiradentes da Polícia Militar. A lista dos convocados para a segunda chamada está disponível no site da Seduc (www.educacao.al.gov.br) na seção de Avisos neste link e as matrículas já começaram nesta segunda-feira (6), mas continua até sexta-feira (10) nas unidades Maceió ou Agreste, em Arapiraca.

Os documentos necessários para realizar a matrícula são: duas fotos 3×4 recentes do aluno; Certidão de nascimento (Original e Cópia); RG e CPF do aprovado e do responsável (Original e Cópia) e cópia do comprovante de residência atualizado.

O responsável também deve apresentar declaração de conclusão emitida em até 40 dias antes da matrícula ou histórico escolar do ano anterior, assinada e carimbada pelo secretário escolar e pelo gestor da unidade de ensino. Para os candidatos dependentes legais de policiais militares ou bombeiros militares, além da documentação acima, deverá apresentar o RG Militar (Original e Cópia) do pai ou mãe.

Durante o processo seletivo, foram ofertadas 270 vagas. Na Unidade Agreste, 120 vagas para o 6º ano do ensino fundamental e 30 para a 1ª série do ensino médio. Já na Unidade Capital, 90 vagas estão sendo ofertadas para o 6º ano do ensino fundamental. Ao todo, 1.210 candidatos concorreram fizeram a prova no dia 24 de novembro em Maceió e Arapiraca.

por Karyne Gomes – Agência Alagoas