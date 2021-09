A Secretaria Municipal de Serviços Públicos de Penedo (SEMSP) informa que, devido ao feriado da Independência do Brasil, as coletas de lixo domiciliar e varrição das ruas estarão suspensas na próxima terça-feira (07), com retorno das atividades na quarta-feira (08).

Na segunda (06), a Prefeitura de Penedo decretou ponto facultativo, alterando o expediente nas repartições públicas municipais, entretanto, a coleta de lixo acontecerá normalmente.

Fonte: Decom – PMP