Coleta seletiva de lixo em Penedo deve ter início em setembro

Penedo se prepara para alcançar mais um avanço de amplo alcance social para toda a população. O município está com seu plano de ação pronto para fazer a coleta seletiva de lixo, trabalho cuja previsão de início é a segunda quinzena do mês de setembro.

O planejamento da Prefeitura de Penedo é coordenado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), pasta que atua em parceria com órgãos estaduais e apoio do Sebrae.

Representantes da gestão Crescendo Com Seu Povo, liderados pelo Prefeito Ronaldo Lopes, participaram nesta terça-feira, 15, de videoconferência sobre a iniciativa que, a princípio, mobilizará todos os setores da prefeitura.

A separação dos chamados resíduos sólidos – principalmente papel e plástico – também será implantada no comércio e no Centro Histórico de Penedo, inclusive por meio de campanha educativa para a coleta que será feita porta a porta.

O recolhimento será desenvolvido por meio de associação de catadores de resíduos sólidos, entidade em processo de organização, sob orientação do Sebrae, que visa assegurar emprego e renda aos participantes e melhor qualidade de vida para a população.

O município gastará menos com o transporte e todo custo relacionado com a obrigatoriedade de levar o lixo até a empresa habilitada para fazer a reciclagem, localizada em Craíbas, cidade do Agreste alagoano.

por Fernando Vinícius – Decom PMP