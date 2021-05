Colisão entre caminhões deixa uma vítima presa às ferragens em Jequiá da Praia

Uma colisão entre dois caminhões deixou um homem ferido presas às ferragens na BR-101, em Jequiá da Praia.

Uma viatura do Corpo de Bombeiros com quatro militares e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para fazer o resgate do ferido. A vítima foi socorrida em um helicóptero do Grupamento Aéreo.

Os dois sentidos da rodovia chegaram a ficar interditados para que o socorro fosse feito. Após o resgate, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) liberou o tráfego na rodovia.

Fonte: G1/AL