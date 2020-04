Colisão entre carro e moto deixa uma pessoa morta na AL-115

Um acidente entre um carro e uma moto deixou uma pessoa morta na AL-115, em Girau do Ponciano, na tarde de domingo (12).

De acordo com informações do Batalhão de Polícia e Trânsito (BPTran), o motociclista perdeu o controle da moto e colidiu frontalmente com um Siena.

O motociclista identificado como Igor Sales de Freitas dirigia sem capacete e morreu no local antes de receber socorro médico.

O irmão da vítima estava na moto e disse que Igor estava embriagado.

O motorista do Siena fugiu do local.

Fonte: G1/AL