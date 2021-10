Colisão entre carros deixa três pessoas feridas e um morto em Coruripe

Uma colisão entre dois carros deixou três pessoas feridas e um morto na rodovia AL 101 Sul, em Coruripe, neste sábado (09). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, os veículos bateram de frente e os passageiros ficaram presos às ferragens.

De acordo com as informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), as vítimas foram identificadas como Rafael Dias Santos, de 36 anos, Adnaldo José dos Santos Júnior, de 22 anos, Edna Maria da Silva, de 44 anos, e uma em óbito sem identificação.

Com relação ao atendimento, a assessoria de comunicação do Samu informou que a vítima identificada como Adnaldo José da Silva Júnior, de 22 anos, ficou presa às ferragens. Uma mulher, que apresentava trauma no abdomem, também estava no veículo.

A vítima que ficou presa no veículo precisou ser socorrida pelo helicóptero para o Hospital Geral do Estado (HGE), com sangramento nasal. Edna também foi levada pra UPA, porém, teve que ser levada para o HGE também. O outro ficou na UPA de Coruripe.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a ocorrência e fez os procedimentos cabíveis para a remoção do corpo.

Em um vídeo, que circula nas redes sociais, é possível visualizar o momento em que três ocupantes, sendo uma mulher e dois homens, tentam sair dos carros, porém, sem sucesso. Outro ocupante, que está no acostamento, reclama de fortes dores.

Apesar do Corpo de Bombeiro ter registrado a ocorrência, os militares informaram que, antes de chegar na ocorrência, já tinha sido cancelada pelo coordenador de operações. No local, as vítimas já estavam em atendimento pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o aéreo.

