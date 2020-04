Colisão entre um carro e uma van deixa um morto e feridos em Marechal Deodoro

Uma colisão entre um carro e uma van deixou pelo menos seis pessoas feridas e uma pessoa morta na manhã desta sexta-feira (17) na BR-424, em Marechal Deodoro, região metropolitana de Maceió. Duas delas ficaram presas às ferragens.

A BR-424 ficou totalmente interditada para o socorro dos feridos. Por volta de 10h30 a rodovia foi liberada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma vítima foi intubada e socorrida pelo helicóptero do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

“Foi uma uma colisão carro e van, onde seis pessoas ficaram feridas e uma pessoa morreu que estava no carro. Nós estamos fazendo a retirada dessas pessoas para fazer o socorro”, disse um bombeiro.

Ao todo, cinco viaturas de resgate, salvamento e incêndio dos Bombeiros, além de duas do Samu e uma aeronave foram deslocadas para atendimento às vítimas, que foram levadas ao Hospital Geral do Estado (HGE), no Trapiche da Barra, em Maceió.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Fonte: G1/AL