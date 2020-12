Com 2 gols de Pedro Raul, Botafogo bate Coritiba de virada

De virada, heroico e na raça. Em confronto direto na luta contra o rebaixamento no Brasileirão, o Botafogo venceu o Coritiba por 2 a 1, de virada, neste sábado, e garantiu três pontos importantíssimos no Couto Pereira, dando esperanças para o seu torcedor. Pedro Raul marcou os dois gols da virada do Glorioso. Neílton fez para o Coxa.

Com o resultado, o Botafogo deixa a lanterna do Brasileirão e sobe para 18º lugar, com 23 pontos conquistados. A equipe de Eduardo Barroca conseguiu encerrar o jejum de vitórias que já durava 12 jogos. Enquanto isso, o Coritiba permaneceu com 21 pontos e caiu para 19º lugar na tabela.

As equipes voltam aos gramados no Brasileirão no próximo fim de semana. No sábado, às 17h, o Coritiba visita o Atlético-MG. No domingo, o Botafogo encara o Corinthians, às 16h, no Nilton Santos.

Fonte: Terra