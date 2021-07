Com 3 gols de Richarlison, Brasil bate a Alemanha na estreia

Medalha de ouro na Rio-2016, a Seleção Brasileira masculina de futebol deu o pontapé inicial pelo bicampeonato olímpico nesta manhã de quinta-feira, 22, na estreia dos Jogos Olímpicos de Tóquio ao vencer a Alemanha por 4 a 2, no estádio Yokohama, mesmo palco da final da Copa de 2002, quando o Brasil foi pentacampeão mundial. O time canarinho fez os três primeiros gols com Richarlison, e Matehus Cunha ainda perdeu um pênalti ainda no primeiro tempo. Paulinho no final ainda fez outro. Amiri e Ache fizeram para o rival.

O duelo teve um sabor mais do que especial, já que os brasileiros enfrentaram a Alemanha, medalha de prata há cinco anos.

Foi o sexto confronto entre Brasil e Alemanha na história do torneio olímpico de futebol masculino, com duas vitórias brasileiras, uma do rival e três empates.

Fonte: Terra