Com 63% dos votos, Flayslane é eliminada do BBB

Domingo (12) cheio de tensão no Big Brother Brasil 20. Nesta noite, Flayslane foi eliminada da atração da Globo, com 63% dos votos.Deopis dela, a mais votada foi Thelma com 36,53% e Babu com 0,47%.Na reta final, o reality teve uma prova do líder na última quinta-feira (9), onde Ivy foi a vencedora.Na sexta-feira (10), formou-se um paredão surpresa, onde estiveram na berlinda Babu, Flayslane e Thelma.

Relembre como foi a formação do ParedãoIvy, a Líder, indicou ThelmaRafa votou em FlayslaneMari votou em Manu GavassiManu votou em FlayslaneBabu votou em GizellyThelma votou em FlayslaneGizelly votou em BabuFlay votou em RafaCom o empate entre Manu, Gizelly, Babu e Rafa, Ivy optou por colocar o ator na disputa pela preferência do público.Com isso, Thelma, Flayslane (que foi a mais votada) e Babu vão disputar o Paredão.O BBB20 tem direção geral de Rodrigo Dourado e apresentação de Tiago Leifert. O programa vai ao ar de segunda a sábado, logo após Fina Estampa e, aos domingos, após o Fantástico.

Fonte: O Fuxico