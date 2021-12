Com 77,47% dos votos, Rico Melquíades vence ‘A Fazenda 13’

O humorista Rico Melquíades é o grande vencedor do reality show A Fazenda, transmitido pela Record TV. Ele conquistou o prêmio de R$ 1,5 milhão depois que obteve 77,47% dos votos do público na final com os integrantes Bil Araújo, Marina Ferrari, Rico Melquíades e Solange Gomes.

Ao saber da vitória pela apresentadora Adriane Galisteu, o humorista se emocionou muito e abraçou os outros participantes e a apresentadora do reality.

Misturando espírito de luta e uma dose de bom humor, Rico Melquíades acabou conquistando o carinho da maioria dos telespectadores.

A Fazenda 13 não repetiu o sucesso das edições anteriores, mas apresentou uma edição agitada e com muitos ‘barracos’.

Fonte: Terra