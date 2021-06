Com 93% das UTIs para Covid-19 ocupados em Alagoas, Saúde faz alerta à população

O aumento da ocupação de leitos exclusivos para tratamento de pessoas com Covid-19 continua preocupante. Novamente, o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, faz um alerta à população alagoana para evitar aglomerações e sobre a importância do uso de máscaras. As medidas protetivas são importantes para que as pessoas também contribuam no enfrentamento à pandemia.

“Conseguimos estruturar 390 leitos de Unidade de Terapia Intensiva [UTI] e já estamos com 364 pacientes internados e uma ocupação de 93% [dados do boletim de 16h de quinta-feira, 03]. Não vamos desistir de lutar pela vida dos alagoanos, mas, precisamos de ajuda porque a responsabilidade para combater o vírus é de todos nós”, publicou o secretário em sua rede social, em tom de alerta.

Alagoas conta, atualmente, com 1.428 leitos públicos exclusivos para Covid-19. São 390 leitos de UTI, que estão com ocupação de 93%; 57 leitos intermediários, com 25% de ocupação; e 981 leitos clínicos, que estão com ocupação em 59%. O Estado tem um total de 447 leitos com respiradores, somados os de UTI e os leitos intermediários, e 85% deles estão em uso.

Fonte: Agência Alagoas