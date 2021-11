Com ataque inspirado, Flamengo goleia o São Paulo no Morumbi

O Flamengo goleou o São Paulo na tarde deste domingo (14), por 4 a 0, no Morumbi, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro e quebrou um tabu de dez anos sem vencer o time tricolor no estádio. O time rubro-negro marcou dois gols nos três primeiros minutos de jogo, com Gabigol e Bruno Henrique. Ainda na primeira etapa, Michael ampliou o placar. O atacante marcou mais um no segundo tempo.

Com o resultado, o time tricolor caiu para a 15ª posição, com 38 pontos. Já o Fla subiu para a 2ª colocação, com 60 pontos conquistados. Agora, o São Paulo enfrenta o Palmeiras, na próxima quarta-feira (17), às 20h30, no Allianz Parque, enquanto o Flamengo joga diante do Corinthians, no Maracanã, no mesmo dia, às 21h30.

Fonte: Lance