Com atuação instável, Seleção empata com o Equador

A Seleção Brasileira chegou a ter um início promissor, mas deixou uma impressão amarga no seu último jogo no Grupo B da Copa América.

Após dominar as ações da etapa inicial e sair na frente com Éder Militão, a equipe canarinha, sem Neymar e repleta de mudanças, cedeu o empate em 1 a 1 ao Equador, que marcou com Mena, em duelo neste domingo, 27, no Estádio Olímpico de Goiânia.

A equipe de Tite, que já estava classificada, volta a campo na sexta-feira, 2, no Nilton Santos. O adversário será conhecido nesta segunda-feira, 28.

por Vinícius Faustini – Terra