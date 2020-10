Com estoque crítico de leite materno, HU em Maceió pede doações

O Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, em Maceió, está fazendo uma campanha para conseguir doadoras de leite materno. O banco de leite conta hoje com uma média diária de 600 ml de leite, no entanto, a média ideal seria de 5 litros por dia.

Com o estoque baixo, a preocupação é de não conseguir abastecer todos os recém-nascidos que estão na UTI do hospital e que necessitam do leite materno.

“Precisamos sempre intensificar essas campanhas para aumentar essas doações. As crianças que precisam desse leite estão internadas, fragilizadas e não conseguem sugar o leite. São muito importantes essas doações”, disse Rosângela Simões Gonçalves, coordenadora do banco de leite do HU.

Os leites que são doados passam por um processo de pasteurização, são armazenados e distribuídos de acordo com a demanda.

Para incentivar as doações, o Hospital Universitário disponibilizou uma coleta em domicílio. E qualquer mãe saudável que esteja amamentando pode ser uma doadora.

“Quem não quiser vir até o hospital, pode fazer a doação em casa. Fazemos essa busca em domicílio para oferecer essa comodidade. Nós damos todas as orientações por telefone antes”, disse Rosângela.

Para ser uma doadora, a mãe precisa fazer um pré-cadastro pelo telefone (82) 3202- 3945. Depois, é necessário apresentar exames laboratoriais.

“Os exames são importantes, tanto os laboratoriais como o de pré-natal. Se a mulher não tiver esses exames, nós facilitamos para que ela consiga fazer tudo isso aqui no hospital”, acrescentou a coordenadora do banco de leite do HU.

Fonte: G1/AL