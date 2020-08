Com gol de Arrascaeta, Flamengo vence o Coritiba por 1 a 0

Foi no Estádio Couto Pereira, na noite deste sábado, que o Flamengo voltou aos trilhos e demonstrou a força do favorito ao título do Campeonato Brasileiro. Ao menos em parte do duelo. Pela terceira rodada, o time de Domènec Torrent venceu o Coritiba por 1 a 0, com gol de Arrascaeta ainda na etapa inicial.

Foram os primeiros três pontos do Flamengo, pressionado na competição e ainda sem brilhar. Já o Coritiba permanece zerado na tabela, na rabeira e a acumular cinco derrotas consecutivas (somando o Paranaense).

FLAMENGO À FLAMENGO

O Flamengo entrou em campo em um 4-4-2, para jogar com a posse de bola e marcar. Desta vez, Domènec Torrent não pôs a mão na receita do “feijão com arroz” turbinado e vencedor. A partir dos 15 minutos, sobretudo com a fluidez nas movimentações de Everton Ribeiro e Arrascaeta, por trás dos atacantes (Bruno Henrique e Gabigol), os cariocas puseram o Coritiba na roda, mesmo sem a intensidade de outrora. Cenário era favorável para os visitantes.

‘SOLTA O ARRASCAETA NESSA’…

No último e desastroso jogo do Flamengo (contra o Atlético-GO), Dome optou por iniciar com Arrascaeta no banco. Neste sábado, com o time a emular o de Jorge Jesus, o uruguaio foi essencial para potencializar a equipe que estava em busca do reencontro com a sua identidade anterior.

Antes do gol que abriu o marcador, Arrascaeta já havia servido Gabigol (que perdeu de frente para Wilson) e acertado o travessão. Na casa dos 30, coroou a atuação envolvente (inclusive a do Fla) com um toque de classe: 1 a 0.

EXPULSÃO E VIDA FACILITADA

Vida facilitada para o Flamengo. Barroca adiantou as linhas de marcação, pediu gás para forçar erros na saída de bola do Rubro-Negro, mas teve a missão dificultada quando Renê Júnior, que não atuava como titular desde fevereiro, levou o segundo cartão amarelo, ainda nos minutos inicias da etapa final. O volante foi devidamente expulso e obrigou o Coritiba, longe de se encontrar em campo, a se expor em demasia.

RETA FINAL DE PROMETIA, MAS…

O Flamengo, apesar de encontrar mais terreno para matar o confronto, tirou o pé do acelerador e passou a rodar a bola para desgastar o Coritiba. E não importava se a pelota se encontrava na defesa. Antes de saírem, Bruno Henrique e Gabigol tiveram boas chances para balançar a rede, o que fez Pedro, após cruzamento de João Lucas (que foi muito bem). Estava impedido.

E a reta final prometia emoções também pelo fato de o Coxa ter se lançado ao ataque, apostando em Sassá e Neilton, principalmente. Porém, sob forte chuva, ambos os times passaram a errar em profusão – tirando um bonito lance construído e novamente finalizado por Pedro nos acréscimos. A bola parou em Wiilson, e o placar fechou magro. E justo. E sem brilho.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 0X1 FLAMENGO

Estádio: Couto Pereira, Curitiba (PR)

Data: 15/8/2020, às 19h30

Árbitro: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Auxiliares: Kleber Lucio Gil (Fifa-SC) e Helton Nunes (SC)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Cartões amarelos: Renê Júnior, Jonathan, Nathan Silva, Ruy e Rodolfo Filemon (CFC) / Gerson, Bruno Henrique e Diego (FLA)

Cartões vermelhos: Renê Júnior (CFC)

Gol: Arrascaeta, 27’/1ºT (0-1)

CORITIBA (Técnico: Eduardo Barroca)

Wilson; Jonathan, Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Nathan Silva (Ruy, 34’/2ºT), Renê Júnior, Yan Sasse (Neilton, 16’/2ºT) e Matheus Galdezani; Robson (Sassá, 16’/2ºT) e Igor Jesus (Matheus Bueno, 23’/2ºT).

FLAMENGO (Técnico: Domènec Torrent)

César; João Lucas, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique (Pedro, 24’/2ºT) e Gabigol (Diego, 33’/2ºT).

