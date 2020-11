Com gol de Gabigol, Fla segura o Racing e empata na Argentina

O Flamengo conseguiu um empate no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Racing, nesta terça-feira, na Argentina. Gabigol, de volta ao time após lesão, garantiu o 1 a 1 para a equipe rubro-negra, que teve Thuler expulso no fim do jogo e precisou segurar a pressão do rival no últimos minutos.

O RETORNO DE GABIGOL

Após 10 dias fora da equipe devido a uma lesão na coxa, Gabigol voltou a entrar em campo. O retorno foi com gol, em bela jogada construída por Bruno Henrique, dois minutos depois de Fértoli abrir o placar para o Racing. O camisa 9 tornou-se o segundo maior artilheiro do Flamengo na história da Libertadores, com 11 gols, atrás apenas de Zico. No segundo tempo foi substituído, mas a mudança já estava prevista, segundo o clube.

THULER EXPULSO

O zagueiro do Flamengo recebeu o cartão vermelho após revisão de lance pelo VAR, devido a um carrinho. Depois da expulsão, o time rubro-negro, que vinha melhor no jogo e construía boas chances, precisou recuar. O Racing ficou mais com a bola, mas não conseguiu levar perigo real ao gol de Diego Alves.

GOLS ANULADOS

A partida teve três gols anulados. O do Flamengo foi de Arrascaeta, mas o VAR mostrou impedimento de Vitinho no início da jogada. Para o Racing, o árbitro de vídeo apontou falta de Mena em gol de Lisandro López, e, depois, impedimento numa cobrança de falta que resultou em finalização de Reniero.

A VOLTA

Flamengo e Racing se enfrentam novamente na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O time brasileiro se classifica em caso de vitória ou empate sem gols. Os argentinos avançam com um triunfo simples ou empate por dois gols ou mais.

BRUNO HENRIQUE É ELEITO O MELHOR EM CAMPO

O atacante foi um dos destaques da partida. Além da jogada que originou o gol de Gabigol, levou a melhor na maioria dos lances em velocidade pela esquerda e acertou a trave em um belo chute. Manteve o nível no segundo tempo, quando o Flamengo chegou a dominar a partida antes de ter Thuler expulso.

