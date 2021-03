Com gol de Pedro, mistão do Flamengo goleia o Resende

Ainda comandado por Maurício Souza, o Flamengo abriu a 4ª rodada da Taça Guanabara do Carioca assumindo a liderança, ainda que provisoriamente. E com dois golaços marcantes, anotados por Vitinho e Rodrigo Muniz (2), na vitória sobre o Resende por 4 a 1, no Maracanã. Pedro e Paulo Victor foram os outros artilheiros desta incomum sexta-feira de futebol estadual.

O Flamengo terá o segundo clássico da temporada pela frente. O próximo jogo será contra o Botafogo, na quarta-feira, no Nilton Santos. Já o Resende, um dia antes, recebe o Volta Redonda.

Fonte: LANCE!