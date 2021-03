Com gols de Nacho e Hulk, Atlético goleia na volta de Cuca

O técnico Cuca fez sua reestreia pelo Atlético-MG em grande estilo. Nesta sexta-feira, a equipe fez grande atuação no Mineirão e superou o Coimbra por 3 a 0, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. Com o resultado, o time conquistou sua quinta vitória consecutiva no torneio e permaneceu na liderança com 100% de aproveitamento.

Mesmo jogando fora de casa, o Coimbra começou surpreendendo o Atlético-MG e até balançou as redes logo aos seis minutos com um gol de Igor. No entanto, a arbitragem identificou um toque de mão do atacante na jogada e o tento foi anulado.

Os visitantes seguiram pressionando o time alvinegro nos instantes seguintes, mas aos poucos os mandantes foram dominando o confronto e se aproximando de abrir o placar. Aos 27, a equipe conseguiu sair na frente com um gol do estreante Nacho Fernández. Júnior Alonso fez lançamento na direita para Vargas, que avançou e cruzamento para o argentino testar firme e anotar seu primeiro gol pelo Atlético.

Os atleticanos não diminuíram o ritmo e ampliaram aos 36. Em escanteio pela esquerda, Nacho cruzou na primeira trave para Igor Rabello desviar de cabeça e aumentar a vantagem dos donos da casa.

O Atlético aproveitou que o Coimbra sentiu o golpe dos dois gols e chegou ao terceiro ainda na etapa inicial. Aos 45 minutos, Nacho Fernández foi derrubado na área por Lucas Hipólito e o juiz deu pênalti. Hulk foi para a bola, bateu com categoria no alto do canto esquerdo e também anotou seu primeiro tento pelo Atlético-MG.

No segundo tempo, os mandantes buscaram manter o controle da partida e administrar o resultado. O time criou ainda mais algumas oportunidades de gol, mas o placar não foi mais alterado e o Atlético saiu de campo com a vitória e os três pontos.

Fonte: Terra