Com hat-trick de Paulo Sérgio, CSA massacra o Paraná

No estádio Rei Pelé, o CSA massacrou o Paraná por 4 a 0 e confirmou a excelente fase que atravessa. Agora, o Azulão é o 10º, com 19 pontos. O Tricolor é o 6º colocado, com 23 pontos.

Na próxima rodada, o CSA encara o Avaí, na Ressacada. O Paraná mede forças com o Sampaio Corrêa.

O jogo

O CSA foi mortal desde os minutos iniciais. Logo aos 9 minutos, Pimpão acelerou no contra-ataque e achou Paulo Sérgio, que dentro da área só teve o trabalho de empurrar.

Inspirado, Paulo Sérgio ampliou o marcador na casa dos 17 minutos em cobrança de pênalti. Pouco depois, Andrigo recebeu em boa condição, tirou o marcador e estufou as redes, 3 a 0.

Na etapa final, Paulo Sérgio continuou afiado na hora de finalizar. Aos 8 minutos, ele aproveitou a bola levantada na área e venceu o goleiro Alisson.

Com o placar resolvido e o rival abatido, o CSA apenas administrou o resultado e contou os minutos para conquistar o triunfo.

