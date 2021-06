Com inscrições abertas, concurso da Polícia Civil oferece 500 vagas para quadro efetivo

Reforço para a Segurança Pública em Alagoas. O Governo do Estado abriu, na manhã desta segunda-feira (7), as inscrições para o concurso da Polícia Civil, que irá ofertar 500 vagas para ingresso no quadro efetivo do órgão. Os concorrentes ao processo seletivo já podem efetuar a inscrição no site cebraspe.org.br. De acordo com o edital que regulamenta o certame, o prazo para realização do procedimento vai até o próximo dia 12 de julho.

Estruturado pela Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio de Alagoas (Seplag) e organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), o concurso prevê a abertura de 368 vagas para o cargo de agente de polícia e 132 para o de escrivão. Ambos as funções requerem nível superior em qualquer área e oferecem média salarial de R$ 3.971,76.

Ainda de acordo com o edital, as provas discursivas e objetivas estão previstas para acontecerem no dia 29 de agosto, com 4h30 de duração. Além destas, os candidatos também devem se preparar para o teste de aptidão física (TAF) e para uma prova prática de digitação.

Para obter mais informações sobre esse e outros concursos anunciados pelo Governo de Alagoas, basta acessar o site da Seplag clicando aqui.

Fonte: Agência Alagoas